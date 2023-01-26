Прилепин отправился на спецоперацию в рядах Росгвардии

Писатель и сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Захар Прилепин отправился в зону СВО, сообщил 26 января лидер партии Сергей Миронов. По его словам, партиец стал "третьим членом президиума Центрального совета СРЗП", отправившимся в зону СВО.

"Он пополнит ряды членов нашей партии, которые уже по зову сердца выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Его поступок — отличный пример для подражания для всех российских патриотов", — написал Миронов.

В свою очередь, РИА "Новости" уточнило со ссылкой на пресс-службу Прилепина, что для участия в СВО он заключил контракт с Росгвардией. Выбор писателя объяснили тем, что он "начинал свою службу в составе ОМОН".

Ожидается, что все структуры, связанные с Прилепиным, "продолжат оказывать всестороннюю поддержку СВО", уточнили в его пресс-службе.

Прилепин известен своей горячей поддержкой спецоперации, проводимой Россией на Украине. В мае прошлого года он усомнился в существовании ПТСР у участников боевых действий. Позже появилась информация о возможности его участия в президентских выборах в 2024 году. Сам Прилепин, впрочем, отрицал наличие у себя подобных намерений.