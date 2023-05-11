Миронов выступит за переизбрание Прилепина на пост сопредседателя СРЗП

Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов сообщил ТАСС о намерении рекомендовать переизбрание писателя Захара Прилепина на пост сопредседателя партии. Заявление прозвучало в ходе планируемого 20 мая съезда СРЗП в Подмосковье.

"Со своей стороны буду снова рекомендовать Захара на должность сопредседателя партии — председателя палаты депутатов партии ", — поделился планами Миронов.

Политик охарактеризовал Прилепина как "гордость" партии и выразил убежденность в том, что заслуги последнего будут "по достоинству оценены" участниками съезда. Говоря о возможности присутствия писателя на мероприятии, Миронов заявил, что это будет зависеть от его состояния и от рекомендаций лечащих врачей.

Напомним, 6 мая в Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором ехали Прилепин и его шофер. Писатель получил множественные травмы, его спутник погиб. Прилепин был прооперирован и после этого введен в медикаментозный сон, о его возвращении в сознание стало известно на следующий день. Силовики отчитались о задержании предполагаемого взрывника, в понедельник суд арестовал его на два месяца.