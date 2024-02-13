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Новости 14:45

Мария Захарова и Дмитрий Песков прокомментировали объявление в розыск властей Эстонии

фото ЗакС политика Мария Захарова и Дмитрий Песков прокомментировали объявление в розыск властей Эстонии

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал внесение премьер-министра Эстонии Каи Каллас и других чиновников Балтии в розыск, об этом 13 февраля пишет ТАСС.

По словам Пескова, эти лица ответственны за надругательство над исторической памятью. Он также отметил, что эти политики "предпринимают враждебные действия по отношению к России и исторической памяти". 

Также включение в базу розыска МВД прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, за преступления перед памятью тоже нужно отвечать, а включение в базу розыска — это только начало.

Напомним, что во вторник, 13 февраля, МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Кроме нее, в базе появился госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп.

Фото: ЗАКС.Ру


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