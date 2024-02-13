В Латвии могут начать конфисковывать автомобили с российскими номерами с 15 февраля

С 15 февраля 2024 года в Латвии могут начать конфисковывать автомобили с российскими номерами, об этом 13 февраля пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на слова министра внутренних дел страны Рихардса Козловскис.

По словам министра, для владельцев авто, которые зарегистрированы в России, но находятся на территории Латвии, с 15 февраля грозит штраф в размере до 2 тысяч евро.

Также он добавил, что правоохранительные органы не собираются устраивать рейды по поиску автомобилей с российскими номерами, однако в случае обнаружения авто могут конфисковать.

При этом есть и ряд исключений: новый закон не будет касаться автомобилей дипломатов и транзитных авто.

Министр Рихардс Козловскис призвал граждан Латвии сообщать в полицию в случае обнаружения таких авто.

Напомним, что в Латвии призвали отменить автобусные рейсы между Петербургом и Ригой.

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