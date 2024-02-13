В Ленобласти администрация Выборгского района анонсировала митинг, невзирая на запрет

Введенный на территории Ленинградской области запрет на проведение публичных мероприятий не охладил стремление администрации Выборгского района устроить на этой неделе митинг. Анонс мероприятия появился 13 февраля в официальном аккаунте администрации во "ВКонтакте".

"В Выборге в сквере Мужества пройдет митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества", — анонсировали событие чиновники.

Участники мероприятия "почтут память погибших героев минутой молчания, возложат цветы и венки к мемориалу", говорится в сообщении.

Издание 47news сообщает, что ему удалось пообщаться по поводу проведения митинга с главой администрации района Валерием Савиновым. По утверждению издания, чиновник выразил мнение, что запланированное мероприятие не подпадает под действие запрета на митинги.

Накануне была опубликована выдержка из решения оперштаба Ленобласти, согласно которому в регионе запрещается проведение публичных мероприятий вне помещений. Причиной этого назвали возможность диверсий с использованием беспилотников. В правительстве области уточнили, что ограничение будет действовать до 1 мая.

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