В Ленобласти оперштаб запретил публичные мероприятия вне помещений

В Ленинградской области установлен запрет на проведение публичных мероприятий на открытом воздухе, следует из опубликованного 12 февраля решения оперативного штаба региона. Сам документ при этом датируется 8 февраля.

"Запретить проведение на территории Ленинградской области публичных мероприятий вне помещений", — говорится в решении.

Из текста следует, что необходимость ограничений вызвана осложнением в регионе оперативной обстановки, связанной с возможностью диверсий с применением беспилотников.

Как уточнили "Интерфаксу" в правительстве региона, запрет будет действителен вплоть до 1 мая.

На прошлой неделе появилась информация о введении запрета до начала мая на проведение "митингов и иных протестных акций" из-за террористической угрозы. Региональные экоактивисты на прошлой неделе делились планами оспорить подобное решение в суде.

Фото: ЗАКС.Ру