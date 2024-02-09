Экоактивисты заявили о планах оспорить запрет на митинги в Ленобласти

Экологические активисты планируют оспорить введенный на территории Ленинградской области временный запрет на проведение "митингов и иных протестных акций", сообщило 9 февраля 47news. Ранее Гатчинский городской суд признал незаконным требование к организаторам запланированного на 11 февраля митинга самим обеспечить безопасность участников.

Свое решение суд вынес накануне, 8 февраля. Как передает онлайн-издание, судья счел противоречащей федеральному законодательству попытку чиновников возложить обязанности по охране мероприятия на его организаторов. В частности, от них требовали обеспечить защиту участников от атак беспилотников, а также выставить ограждение с металлодетекторами и предоставить договор об охране правопорядка.

Одна из организаторов мероприятия Анна Галанова рассказала 47news о планах обжаловать введенный до 1 мая запрет проведения в регионе митингов.

"Мы обращались в администрацию за официальным решением на бумаге, чтобы отправиться в суд. Нам его не предоставили, сказали, что заседание по этому вопросу состоится днем 9 февраля. Мы считаем, что сроки специально затягивают, чтобы мы не успели оспорить до нашего митинга", — поведала активистка.

О введении запрета в Ленобласти стало известно в минувший четверг. Правительство региона объясняло установление ограничений необходимостью обеспечения безопасности.

Фото: ЗАКС.Ру