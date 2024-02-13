Суд оставил блогера Елену Блиновскую в СИЗО

Московский городской суд решил оставить блогера Елену Блиновскую в СИЗО, об этом 13 февраля сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Блиновской и оставил решение Замоскворецкого районного суда оставить блогера под стражей.

Создательница "Марафона желаний" находилась на заседании в формате видеоконференции и расплакалась.

По ее словам, суд наказывает не ее, а ее несовершеннолетних детей. Она заявила, что ее муж спит по 3-4 часа в день, так как все проблемы решает он сам. Также, по ее мнению, она была бы полезнее следствию дома, а не в СИЗО.

Напомним, что блогера Елену Блиновскую отправили в СИЗО 22 января. Причиной заключения Блиновской в СИЗО суд назвал неоднократнsе нарушения меры пресечения в виде домашнего ареста. Блогер пробудет в следственном изоляторе до 26 апреля 2024 года.

Фото: скриншот видео пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы