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Новости 17:50

Культурный форум пройдет в Петербурге в сентябре 2024 года

фото ЗакС политика Культурный форум пройдет в Петербурге в сентябре 2024 года

Санкт-Петербургский международный форум – Форум объединенных культур пройдет в сентябре 2024 года, об этом 13 февраля пишут "РИА Новости" со ссылкой на слова министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Такое заявление было сделано Любимовой на Всемирной конференции ЮНЕСКО В ОАЭ.

По словам Любимовой, для формирования общей культурной повестки нужно использовать все имеющиеся профильные площадки. 

"Поэтому также хотела бы пригласить всех участников на ещё одно традиционное мероприятие – Cанкт-Петербургский международный форум объединённых культур, который пройдёт в Северной столице России в сентябре 2024 года", – сказала Ольга Любимова.

Напомним, Санкт-Петербургский культурный форум в 2024 году может пройти в Кронштадте. Соглашение подписали руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу и директор АНО "Дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума" Владимир Кехман.

Фото: ЗАКС.Ру


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