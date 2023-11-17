В "Острове фортов" могут провести Культурный форум в 2024 году

Санкт-Петербургский культурный форум в 2024 году может пройти в Кронштадте, об этом 17 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на соглашение, подписанное во время Культурного форума.

Соглашение подписали руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу и директор АНО "Дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума" Владимир Кехман.

Также уточняется, что вполне вероятно, что форум пройдет на двух площадках – в Главном штабе и в "Острове фортов".

Ранее кластер уже принимал иностранных гостей в рамках XI Международного военно-морского салона.

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