В центре Петербурга отремонтируют Прачечный мост

Петербургские чиновники выдали разрешение на реставрацию Прачечного моста, соединяющего оба берега Фонтанки в ее устье. Несмотря на то, что все работы будут вестись под мостом, для транспорта на набережной Фонтанки введут ограничения. Пешеходов это не коснется, сообщает Государственная административно-техническая инспекция.

Стартующий в четверг ремонт займет восемь месяцев. Рабочим предстоит расчистить гранитную поверхность моста, заделать швы между блоками, а также сколы и иные повреждения.

Проложенный в створе Дворцовой набережной, Прачечный мост - первая в истории города каменная переправа через Фонтанку. Ее открыли в ранний период правления Екатерины II.

фото: ГАТИ