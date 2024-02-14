В Петербурге арестованным мигрантам добавили эпизод вымогательства

Петербургские полицейские усмотрели состав нового преступления в действиях четырех выходцев из стран из ближнего зарубежья, арестованных в конце прошлого месяца.

Теперь их преследуют не только по подозрению в похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК), но и в вымогательстве (ч. 2 ст. 163 УК), сообщает региональный главк МВД. Меру пресечения фигурантам изменять не стали.

Напомним, что в январе в полицию обратился иностранец, рассказавший об избиении и похищении своего брата злоумышленниками, поместившими его в багажник автомобиля. Теперь следствие считает, что они вымогали у потерпевшего 150 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру