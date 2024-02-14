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Новости 11:20

Путин подписал закон о запрете увольнять родителей-одиночек с детьми до 16 лет

фото ЗакС политика Путин подписал закон о запрете увольнять родителей-одиночек с детьми до 16 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете увольнять родителя с ребенком до 16 лет, об этом 14 февраля появился документ на сайте правовых актов.

Ранее в России работодатели не могли уволить родителя-одиночку с ребенком до 14 лет. Теперь этот возраст поднят до 16 лет.

Также уточняется, что обычно подростки получают основное образование именно к 16 годам, поэтому государству нужно поддерживать одиноких родителей хотя бы до того момента, пока они не будут иметь подное школьное образование. Такие лица нуждаются в дополнительной защите от государства, сказано в пояснительной записке.

Фото: kremlin.ru


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