Памфилова: Меня поразило "пещерное правовое сознание" у западно-ориентированной либеральной публики

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что её поразило наличие "пещерного правового сознания" у западно-ориентированных либеральных россиян. Такое заявление она сделала на заседании ЦИК 14 февраля, комментируя иски не состоявшегося кандидата в президенты от "Гражданской инициативы" Бориса Надеждина.

- Это мы видим в прессе, которая как бы ратует публично за права, свободы, законы, нормы... Абсолютно пещерное правовое сознание. <...> Что в основном обсуждается в оппозиционной прессе? А у нас её немало. Обсуждается не то, выполнил ли он (Борис Надеждин - прим.ЗАКС.Ру) правильно все нормы и требования. В основном, на этом акцент не делается. А на чём? "Дадут там свыше команду его зарегистрировать или не дадут?", "ЦИК возьмёт под козырек или нет?", "А дадут сейчас команду суду принять такое или иное решение" - вот это и есть то самое пещерное сознание, - считает Памфилова.

Она призвала СМИ присмотреться и разобраться в вопросе и публиковать не домыслы, а фактуру. Те нормы, которые Надеждин намерен оспаривать в Верховном суде, работают уже около 20 лет, заявила Памфилова. По ее словам, ранее претензий к этим правилам не было. Глава ЦИК попросила аппарат включить видео с прошлого заседания комиссии, где Надеждин говорит, что сам когда-то писал закон о выборах.

- Высокочтимый Борис Борисович подает в суд, как я понимаю, основной иск будет на сам закон, который он когда-то не только писал, но и принимал. За эти годы, конечно, там вносились изменения, но не принципиальные, - сказала Памфилова.

Она напомнила, что один из исков Надеждина - об оспаривании формы ведомости сборщиков подписей за выдвижение кандидата. По документам выдвиженца, его сборщики работали в разных отдаленных друг от друга регионах России, отметила глава ЦИК. На этом она решила прекратить комментировать иски Надеждина, пообещав сделать это после завершения судебных процессов.

- После суда мы не откажем себе в удовольствии максимально всё прокомментировать, - сказала Памфилова.

Напомним, пока Надеждин подал два иска. Первый иск посвящен оспариванию нормы ЦИК касательно формы списка сборщиков на предмет требования по указанию региона, второй — касательно формы ведомости проверки подписных листов. Их рассмотрение назначено на 15 февраля. Надеждин планирует подать ещё один иск об оспаривании отказа в регистрации в качестве кандидата в президенты.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру