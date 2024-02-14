Вице-губернатор Разумишкин выступил с докладом перед депутатами

В Законодательном собрании Петербурга 14 февраля с докладом выступил вице-губернатор Евгений Разумишкин, который курирует вопросы уборки города, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Чиновник рассказал, что властям не хватает уборщиков. Сейчас Смольный единолично выполняет обязанности по уборке снега "без посредников".

По словам вице-губернатора, нынешняя зима оказалась снежной и почти в два раза превосходит прошлый год по объему осадков.

- Вообще эта зима поставила рекорд, стала одной из самых снежных за последнее время. Приведу несколько цифр. Суммарная высота выпавшего снега составила 143 сантиметра, когда прошлом году было 114, - рассказал Разумишкин

Также Разумишкин рассказал, что профильные ведомства следят за состоянием участков, за чистоту которых отвечают владельцы недвижимости. Всего было осмотрено порядка трех тысяч кровель. По итогам проверки было составлено 11 административных дел. Сумма штрафов составила 750 тысяч рублей.

Напомним, это первое выступление Разумишкина в Заксобрании. Свою должность он занимает с сентября 2023 года. Ранее он возглавлял администрацию Красногвардейского района. Инициатором приглашения вице-губернатора на заседание депутатов стала фракция "Яблоко".

Фото и текст: Константин Леньков