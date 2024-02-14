На правом берегу Невы снесут снятое с охраны фабричное здание 1920-х годов

В Петербурге готовится снос одного из корпусов бывшей писчебумажной фабрики Варгуниных на Октябрьской набережной. О своих планах Госстройнадзору рассказала компания "Невская перспектива", близкая к группе "БФА-Девелопмент", сообщает "Деловой Петербург".

Речь идет о двухэтажном краснокирпичном здании бывшего склада, исключенном из реестра региональных памятников в конце 2000-х годов. По данным Росреестра, дом №54А построен в 1925 году и, соответственно, не считается историческим.

Прошлым летом Смольный получил проект застройки территории и не стал против него возражать. На месте неохраняемых зданий бывшей фабрики девелопер намеревается возвести жилье, рассчитанное на 12 тысяч человек. Специального разрешения для начала строительных работ не требуется. На своем сайте "БФА-Девелопмент" обещает привести все объекты культурного наследия в порядок и адаптировать их для современного использования.

фото: Наталия, Citywalls.ru