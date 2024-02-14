Петербург передал Псковской области десять автобусов Volgabus

Петербургский ГУП "Пассажиравтотранс" передал Псковской области десять автобусов Volgabus, которые ранее курсировали по Северной столице, об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Государственное предприятие "Псковпассажиравтотранс" получило автобусы на безвозмездной основе. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, город отдает использованные автобусы в хорошем состоянии другим регионам, так как в Петербурге постоянно обновляется автопарк, и автобусы освобождаются.

Перед принятием автобусов представители псковского предприятия проверили их состояние, а также выбрали наиболее подходящие по техническим характеристикам.

Все автобусы имеют вместимость более 150 человек и полностью готовы к перевозке жителей Псковской области.

Это не первая передача автобусов Петербургом Псковской области. В 2020 году город отдал региону десять автобусов "Волжанин-6270". Также Петербург отдал 100 автобусов Мариуполю и десять автобусов Новгородской области.

Фото: ЗАКС.Ру