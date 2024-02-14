ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:17

Петербург передал Псковской области десять автобусов Volgabus

фото ЗакС политика Петербург передал Псковской области десять автобусов Volgabus

Петербургский ГУП "Пассажиравтотранс" передал Псковской области десять автобусов Volgabus, которые ранее курсировали по Северной столице, об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Государственное предприятие "Псковпассажиравтотранс" получило автобусы на безвозмездной основе. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, город отдает использованные автобусы в хорошем состоянии другим регионам, так как в Петербурге постоянно обновляется автопарк, и автобусы освобождаются.

Перед принятием автобусов представители псковского предприятия проверили их состояние, а также выбрали наиболее подходящие по техническим характеристикам.

Все автобусы имеют вместимость более 150 человек и полностью готовы к перевозке жителей Псковской области.

Это не первая передача автобусов Петербургом Псковской области. В 2020 году город отдал региону десять автобусов "Волжанин-6270". Также Петербург отдал 100 автобусов Мариуполю и десять автобусов Новгородской области.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




Новости14 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама