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Новости 13:45

Песков назвал "беспочвенной" обеспокоенность из-за закона о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

фото ЗакС политика Песков назвал "беспочвенной" обеспокоенность из-за закона о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

В Кремле дали комментарий по поводу подписанного закона о конфискации имущества за фейки о ВС РФ, об этом 14 февраля пишет ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, обеспокоенность по поводу закона является беспочвенной. 

"Высказывать какую-то обеспокоенность считаем беспочвенной", – сказал официальный представитель Кремля.

Также, по словам пресс-секретаря, подписанный закон далек от конфискации, которая была в советское время. Он добавил, что однозначно это не одно и тоже.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон, который допускает конфискацию имущества для осужденных по ряду новых уголовных статей. Среди этих статей не только фейки о российской армии, но и повторная дискредитация армии, призывы к действиям против безопасности и реабилитация нацизма.

Фото: kremlin.ru


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