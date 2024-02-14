Путин подписал закон о конфискации имущества у осужденных за фейки об армии

Президент Владимир Путин подписал резонансный закон, который допускает конфискацию имущества для осужденных по ряду новых уголовных статей. Нормативный акт размещен на официальном портале правовых документов.

За последние две недели закон, авторами которого стали почти четыре сотни депутатов Госдумы, приняли обе палаты Федерального собрания. Сенаторы проголосовали за него единодушно.

Документ вступает в силу спустя три месяца после его официального опубликования. С этого момента можно будет изымать имущество у тех, кого признали виновным в распространении фейков об армии (ст. 207.3 УК), повторной дискредитации ее же (ст. 280.3 УК), публичных призывах к различным действиям против государственной безопасности (ст. 280.4 УК), реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК). Согласно тексту закона, осужденного можно лишить имущества только в случае, если он пошел на криминальное деяние из корыстных побуждений. Предполагается, что лишить приговоренного человека можно только орудия совершения преступления.

Депутат Павел Крашенинников, комментируя инициативу, заявлял, что речь не идет о возвращении советских конфискационных практик.

фото: kremlin.ru