Депутат Крашенинников: У нас нет желания возвращаться к советской конфискации

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников дал пару пояснений к резонансному законопроекту, вводящему конфискацию имущества для осужденных за политические высказывания. Депутат заявил, что изъятие собственности будет отличаться от практики советского правоприменения.

"Эта конфискация, "воспетая" и в художественных фильмах, и в литературе, и чуть что мы ее вспоминаем — такая конфискация не предполагается, у нас нет желания возвращаться к советской конфискации. Нам это не нужно", - приводит его слова "Интерфакс".

Единоросс признал, что ожидающая второго чтения инициатива вызвала активное обсуждение в обществе. Возникший эффект Крашенинников объясняет ее превратным истолкованием.

"Как "мера" — это когда конфискуется сам предмет преступления и деньги, полученные от этого преступления; как "вид наказания" — это советская история, и мы к ней не хотим возвращаться", - прояснил он разницу.

Под законопроектом, представляющим собой поправки в Уголовный кодекс, поставили подписи 395 депутатов. После его принятия отнимать имущество можно будет у осужденных, в частности, по статьям о "фейках" про армию (ст. 207.3 УК), реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК) и призывах к различным действиям против госбезопасности (ст. 280.4 УК).

фото: duma.gov.ru