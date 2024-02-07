Совфед единогласно поддержал закон о конфискации имущества за "фейки"

Собравшиеся на пленарном заседании Совета Федерации 7 февраля сенаторы единогласно одобрили принятую Госдумой инициативу, которая позволяет лишать россиян имущества за преступления, связанные с государственной безопасностью.

Во время голосования сенатор Таймураз Мамсуров заочно обратился к критикам новейших законодательных ограничений. Он сослался на священные заповеди, которые тоже в его представлении имеют запретительную природу.

Напомним, что резонансный закон, подписанный 395 депутатами, открывает возможность для лишения граждан имущества, которое было сочтено орудием преступления или заработано преступным путем.

В числе новых статей, на которые хотят распространить изъятие собственности, есть распространение фейков об армии (ст. 207.3 УК), повторная дискредитация армии (ст. 280.3 УК), реабилитация нацизма (ст. 354.1 УК), а также призывы к различным действиям против госбезопасности (ст. 280.4 УК). Ранее, комментируя закон, депутат Павел Крашенинников заверил, что его авторы не хотят возвращения советских конфискационных практик.

Фото: ЗАКС.Ру