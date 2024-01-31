Закон о конфискации имущества за фейки принят в третьем чтении

Госдума на пленарном заседании 31 января приняла во втором и сразу третьем чтении закон о конфискации имущества за распространение фейков об армии (ст. 207.3 УК РФ) и публичные призывы к деятельности против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ). Ранее сообщалось, что третьем, окончательном чтении проект может быть рассмотрен 1 февраля.

Ко второму чтению в проект была внесена поправка о том, что под деятельностью против безопасности государства следует понимать, в том числе, преступления, подпадающие под действие статей о наемничестве, геноциде, дезертирстве и взяточничестве.

На заседании в среду спикер Вячеслав Володин отдельно отметил, что авторами инициативы выступили 395 депутатов, передает пресс-служба Госдумы. Также политик счел нужным прокомментировать принятие закона в своем Telegram-канале.

"Закон о негодяях принят", — провозгласил Володин и поделился информацией о том, что якобы "абсолютное большинство" граждан выступают за "необходимость наказания предателей, которые из-за рубежа льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО, поддерживают и финансируют нацистский киевский режим". Принятое решение позволит лишать почетных званий и имущества за сделанные высказывания, следует из его слов.

В первом чтении законопроект был принят 24 января.

Фото: ЗАКС.Ру