На строящейся коричневой ветке метро запустили второй проходческий щит

Петербургский губернатор Александр Беглов 14 февраля приехал на запуск второго проходческого щита, при помощи которого продолжится строительство новой, коричневой ветки метро. Щит КТ-1 в пробном режиме запустили от "Путиловской" к "Каретной", передает пресс-служба Смольного.

Новую технику задействуют при прокладывании двух тоннелей. На пути к "Каретной" она преодолеет будущие "Броневую", "Заставскую" и "Боровую". В сумме этот отрезок Красносельско-Калининской линии составит около семи километров.

"Второй щит пойдет параллельно. Такая технология значительно ускорит проходку. В сентябре планируем запустить ещё один щит, который изготавливает концерн "Алмаз-Антей", - пояснил Беглов.

История щита, запущенного во вторник, берет свое начало в 1989 году, когда его произвели донбасские рабочие. По оценке губернатора, на сегодняшний день в метростроительной отрасли города "критическая точка пройдена".

фото: gov.spb.ru