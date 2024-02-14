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Новости 14:45

"Снежный штаб" Ленобласти перевели на усиленный режим работы

фото ЗакС политика "Снежный штаб" Ленобласти перевели на усиленный режим работы

Начавшаяся на Северо-Западе России метель 14 февраля отразилась на работе "снежного штаба" Ленинградской области. Его перевели на усиленный режим работы, передает пресс-служба регионального правительства.

Очищать улицы в этот день вышли более пяти тысяч коммунальщиков и дорожников. Сильный снегопад, по прогнозу, продлится еще два дня. На дорогах установилась плохая видимость, что чревато повышенным риском ДТП. Усугубляет ситуацию сильный ветер.

Штаб продолжает принимать жалобы и обращения через форму обратной связи "ВКонтакте".

Фото: ЗАКС.Ру


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