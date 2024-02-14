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Новости 14:49

Компании-перевозчики заявили, что пока граница России и Эстонии будет открыта

фото ЗакС политика Компании-перевозчики заявили, что пока граница России и Эстонии будет открыта

В компаниях, которые занимаются перевозкой пассажиров в Эстонию, заявили, что пока речь о закрытии границы не идет, об этом 14 февраля пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на компании Ecolines и Lux Express Group.

Ранее осенью гражданам выдавали листовки, в которых было сказано, что границу могут закрыть в скором времени, однако сейчас никаких брошюр не дают.

"Ничего на эстонской границе не выдают, никаких предупреждений. Мы опросили пассажиров ночных рейсов, водителей, а также коллег из Эстонии. Никто из них таких листовок не получал, пока ничего не говорит о возможном закрытии границы в Эстонии", – сказали в компании Ecolines.

Напомним, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала фиктивным решение России объявить ее в розыск.

Фото: unsplash.com


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