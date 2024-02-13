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Новости 19:46

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас прокомментировала свой розыск в России

фото ЗакС политика Премьер-министр Эстонии Кая Каллас прокомментировала свой розыск в России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала фиктивным решение России объявить ее в розыск, об этом 13 февраля пишут "РИА Новости" со ссылкой на эстонские СМИ.

По ее словам, российские власти думают, что решение об объявлении ее в розыск может заставить Эстонию замолчать, но власти продолжат поддерживать Украину и усиливать оборону Европы.

Напомним, что во вторник, 13 февраля, МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Кроме нее, в базе появился госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировали объявление в розыск властей Эстонии.

Фото: unsplash.com


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