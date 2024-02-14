В 2027 году в Петербурге планируют ввести городскую электричку

В 2027 году в Петербурге собираются запустить пригородно-городские железнодорожные маршруты, об этом 14 февраля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на программу по развитию транспортной системы города и концепцию РЖД.

На днях должны будут представить обновленный паспорт программы. К 2027 году хотят запустить пригородно-городские маршруты от Ораниенбаума до Белоострова и от Гатчины до Токсово.

К концу 2030 года маршрут Ораниенбаум – Белоостров должен будет немного измениться и проходить через аэропорт Пулково транзитом.

Напомним, что РЖД хочет ужесточить наказания за нарушения ПДД на переездах. Глава компании Олег Белозеров выступил за введение более строгих наказаний для нарушителей.

Фото: ЗАКС.Ру