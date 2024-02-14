МИД Литвы протестует против объявления в розыск в России литовских чиновников

В Литве вызвали представителя посольства России в связи с объявлением литовских чиновников в розыск, об этом 14 февраля пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на пресс-службу МИД Литвы.

Дипломату из России вручили ноту строгого протеста. По мнению представителей литовского МИДа, добавление в базу розыска литовских чиновников является противоречием с нормами международного права. Также там добавили, что такое решение говорит о том, что российские власти хотят таким образом сфальсифицировать прошлое и продемонстрировать неуважение к исторической памяти Литвы.

Литовское ведомство потребовало прекратить преследование граждан Литвы.

Напомним, что помимо литовских чиновников в базу розыска МВД РФ попала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Предполагается, что в России ее и других чиновников разыскивают по статье об уничтожении исторических памятников.

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