Смольный выставил на торги два объекта в центре Петербурга

Правительство Петербурга продает два здания с участками в центре города, об этом 14 февраля пишет MR7.ru со ссылкой на сайт "Российского аукционного дома" (РАД).

Первый объект – здание на Садовой улице под номером 65. Объект был построен в 1938 году и имеет два этажа. На данный момент здание используется и имеет офисную планировку. Начальная цена объекта – 83;3 млн рублей.

Второе здание находится на набережной канала Грибоедова, дом №146. Этот объект построили 1909 году, также имеет два этажа. Раньше его использовали как Центр досуга, но сейчас здание заброшено. Дом не подлежит сносу, зданию был проведен капитальный ремонт. Его стоимость оценивается в 10,34 млн рублей.

Фото: torgi.gov.ru