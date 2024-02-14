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Новости 18:49

Экс-футболист Евгений Савин объявлен в розыск

фото ЗакС политика Экс-футболист Евгений Савин объявлен в розыск

Бывший российский футболист и автор блога "КраСава" Евгений Савин был объявлен в розыск, об этом 14 февраля появилась информация в базе МВД России.

В карточке МВД указано, что футболиста разыскивают по статье УК РФ, однако по какой конкретно информации нет.

Российский футболист Евгений Савин играл за команды "Томь", "Анжи", "Химки", "Крылья Советов" и "Урал", а после завершения карьеры завел свой блог на YouTube. 

В 2021 год он сновал свою футбольную команду "Красава" в России. В феврале 2022 года Савин из страны уехал и основал такую же команду, но уже на Кипре.

Напомним, что видеоблогер, бывший футболист Евгений Савин стал фигурантом уголовного дела о повторной дискредитации армии (ч.1 ст. 280.3 УК) в сентябре 2023 года.

Фото: КраСава / YouTube (скриншот)


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