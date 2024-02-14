Суд Петербурга отменил депортацию афганской журналистки Кобры Хассани

Красносельский районный суд Петербурга отменил решение Кировского районного суда депортировать журналистку Кобру Хассани из России в Афганистан, об этом 14 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Теперь афганская журналистка может сама решать, куда ей дальше лететь из России. Пока что она находится под подпиской о невыезде до вступления приговора в силу.

По мнению суда, оснований для продления срока содержания в специальном учреждений нет, а долго держать ее в Центре временного содержания иностранных граждан нельзя, так как законом установлен срок в 180 дней, а Хассани уже провела в центре девять месяцев.

При этом в мае 2023 года Кировский районный суд Петербурга признал Хассани виновной в нелегальном нахождении в России (ч.3.1 ст.18.8 КоАП РФ). Ей назначили штраф и депортацию.

Напомним, что Кировский районный суд Петербурга приговорил афганскую журналистку Кобру Хассани к двум годам колонии. Суд признал ее виновной в попытке незаконно покинуть Россию и отправиться в Евросоюз в составе группы лиц по предварительному сговору. С учетом того времени, которое девушка уже провела в заключении, срок считается отбытым.

Фото: Анна Мотовилова / MR7