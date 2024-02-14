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Суд Петербурга отменил депортацию афганской журналистки Кобры Хассани

фото ЗакС политика Суд Петербурга отменил депортацию афганской журналистки Кобры Хассани

Красносельский районный суд Петербурга отменил решение Кировского районного суда депортировать журналистку Кобру Хассани из России в Афганистан, об этом 14 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Теперь афганская журналистка может сама решать, куда ей дальше лететь из России. Пока что она находится под подпиской о невыезде до вступления приговора в силу.

По мнению суда, оснований для продления срока содержания в специальном учреждений нет, а долго держать ее в Центре временного содержания иностранных граждан нельзя, так как законом установлен срок в 180 дней, а Хассани уже провела в центре девять месяцев.

При этом в мае 2023 года Кировский районный суд Петербурга признал Хассани виновной в нелегальном нахождении в России (ч.3.1 ст.18.8 КоАП РФ). Ей назначили штраф и депортацию.

Напомним, что Кировский районный суд Петербурга приговорил афганскую журналистку Кобру Хассани к двум годам колонии. Суд признал ее виновной в попытке незаконно покинуть Россию и отправиться в Евросоюз в составе группы лиц по предварительному сговору. С учетом того времени, которое девушка уже провела в заключении, срок считается отбытым.

Фото: Анна Мотовилова / MR7


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