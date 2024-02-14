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Новости 20:55

Песков заявил, что СВО может затянуться из-за коллективного Запада

фото ЗакС политика Песков заявил, что СВО может затянуться из-за коллективного Запада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СВО может затянуться, об этом 14 февраля пишет ТАСС по ссылкой на слова Пескова.

По словам пресс-секретаря, коллективный Запад во главе с США напрямую участвует в конфликте в Украине, из-за чего спецоперация может затянуться.

Также Песков отметил, что изначально СВО началась против Украины, а теперь речь идет о противостоянии с коллективным Западом. Также он добавил, что несмотря на то, что спецоперация может идти дольше, чем хотелось бы, ход ее при этом не изменится.

Напомним, что в Кремле дали комментарий по поводу подписанного закона о конфискации имущества за фейки о ВС РФ. По словам Пескова, обеспокоенность по поводу закона является беспочвенной. 

Фото: kremlin.ru


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