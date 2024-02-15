Путин выразил сожаление о том, что не начал СВО раньше

Россия не начинала спецоперацию в Донбассе, но лишь стремится ее прекратить, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. "Непосредственным триггером" для начала боевых действий глава государства объявил нежелание властей Украины выполнять Минские договоренности.

"Непосредственным триггером послужил полный отказ сегодняшних украинских властей от выполнения Минских соглашений и непрекращающиеся атаки с многочисленными человеческими жертвами на непризнанные нами в течение восьми лет республики Донбасса", — заявил Путин в интервью, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Согласно мнению Путина, Россия лишь пытается урегулировать конфликт, а боевые действия начала исключительно после того, как разуверилась в желании Киева соблюдать Минские договоренности. "Единственное, о чем мы можем сожалеть, это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми", — резюмировал он.

Спецоперация на Украине длится немногим менее двух лет, она стартовала утром 24 февраля 2022 года. В честь этой даты первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила на днях устроить в школах День начала СВО.

Фото: Kremlin.ru