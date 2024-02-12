Лантратова предложила устроить в школах День начала СВО

В российских школах следует провести 24 февраля мероприятия, приуроченные ко второй годовщине начала специальной военной операции, считает первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду"). Свое предложение на этот счет она озвучила в обращении на имя министра просвещения Сергея Кравцова.

"Министерству просвещения РФ предлагается подготовить программу организации общешкольных мероприятий, приуроченных к годовщине начала специальной военной операции. Также предлагается обеспечить приглашение ветеранов специальной военной операции на данные мероприятия в школы", — цитирует текст обращения Лантратовой ТАСС.

Сами мероприятия Лантратова предлагает назвать "Днем начала СВО". В случае невозможности пригласить ветерана спецоперации в школах следует устроить показ роликов на тему событий в Донбассе, полагает депутат.

Саму спецоперацию парламентарий охарактеризовала как ключевое событие современной России, попутно высказавшись о необходимости воспитания учеников в духе патриотизма. "На сегодняшний день существует дефицит в медиапространстве материалов, освещающих специальную военную операцию с патриотических позиций", — поделилась она своим мнением и добавила, что подобной нехваткой контента пользуются "страны коллективного Запада" в своем информационном противостоянии с Россией.

В прошлом году Лантратова заручилась поддержкой Минпросвещения в вопросе демонстрирования школьникам роликов о СВО. Подобные показы, по мысли депутата, должны с патриотических позиций объяснять ученикам смысл спецоперации. Идея также была одобрена в Минобороны.

Фото: Telegram-канал "Яна Лантратова. Добро"