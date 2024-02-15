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Новости 11:19

Полиция задержала напавшего на водителя автобуса на Маршала Жукова

фото ЗакС политика Полиция задержала напавшего на водителя автобуса на Маршала Жукова

Правоохранительные органы нашли подозреваемого в нападении на водителя автобуса № 145Б в Красносельском районе Петербурга, об этом 15 февраля пишет "Фонтанка.ру".

Полиция остановила 39-летнего мужчину рядом с домом на улице Партизана Германа вечером во вторник, 13 февраля. 

По версии правоохранителей, в конфликте с водителем автобуса он был самым активным лицом. Предполагается, что именно он ударил 60-летнего водителя на проспекте Маршала Жукова. 

В результате произошедшего пострадавший мужчина получил ссадины и перелом носа. Также, по его словам, всего таких хулиганов было трое.

Оказалось, что задержанный мужчина уже не первый раз интересует правоохранительные органы. Ранее его уже привлекали к ответственности в 2017-2018 годах за то, что он с товарищем грабил женщин. Подозреваемый пробыл по этим делам в колонии общего режима четыре года.

Фото: ЗАКС.Ру


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