Группа депутатов Государственной думы выступила с инициативой придать статус общероссийского праздника Дню ветеранов боевых действий, следует из электронной базы парламента. Сейчас памятная дата отмечается в ряде регионов страны, включая Петербург.

Авторами инициативы выступили представители думских фракций КПРФ, ЛДПР, "Новых людей" и "Справедливой России — За правду". Предлагаемый ими проект предусматривает внесение поправок в текст закона "О днях воинской славы и памятных датах России".

Отмечать День ветеранов боевых действий на общероссийском уровне депутаты предлагают 1 июля. Таким образом, они хотят оставить на прежнем месте памятную дату, установленную в ряде регионов.

"Необходимость принятия данного законопроекта связана с признанием заслуг граждан, принимавших участие в боевых действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств после 1945 года", — говорится в пояснительной записке к проекту.

В Петербурге День ветеранов боевых действий имеет официальный статус.

В России 15 февраля отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В своем обращении в связи с памятной датой петербургский губернатор Александр Беглов не преминул обвинить страны Запада в борьбе против России "чужими руками".

Фото: ЗАКС.Ру