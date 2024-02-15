Депутат Госдумы обратилась в кабмин из-за оттока учителей из школ

За последние годы в России усилился отток учителей из школ, обратила внимание член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова ("Новые люди") и обратилась в правительство с просьбой разобраться в причинах этого, сообщил 15 февраля ТАСС. По мнению депутата, сохранение наблюдаемого тренда чревато катастрофой в среднем образовании.

В своем обращении Скрозникова сослалась на официальные данные Минпросвещения, согласно которым за последние семь лет количество увольнений из школ увеличилось приблизительно на треть. Если в 2017 году было зафиксировано 141,8 тысячи увольнений, то в 2023 году их насчитали уже 193,5 тысячи.

Депутат полагает, что подобная ситуация при ее сохранении "грозит катастрофой", поскольку уменьшение количества учителей-предметников негативно сказывается на уровне образования школьников. В связи с этим она попросила премьер-министра Михаила Мишустина провести "широкое исследование" сложившейся ситуации с целью выяснить, "только ли низкие зарплаты и огромная отчетность" стали причиной увольнений педагогов.

"Прошу вас дать поручение соответствующим органам исследовать эту ситуацию, поскольку только на основе полученных данных можно принимать меры по возможному возвращению в профессию уволившихся учителей", — попросила главу правительства Скрозникова.

В минувшем декабре депутат петербургского Заксобрания Алексей Зинчук (КПРФ) предложил ввести ответственность за оскорбления врачей и учителей при исполнении ими должностных обязанностей.

Фото: ЗАКС.Ру