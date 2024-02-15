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Новости 12:48

За январь услугами Пулково воспользовались почти полтора миллиона пассажиров

фото ЗакС политика За январь услугами Пулково воспользовались почти полтора миллиона пассажиров

За первый месяц 2024 года аэропорт Пулково обслужил почти полтора миллиона пассажиров, рассказали 15 февраля в пресс-службе воздушной гавани. Это на 5 % превышает показатели, достигнутые в январе прошлого года.

"В январе совершено свыше 11 тысяч взлетно-посадочных операций, что на 7 % больше, чем в 2023 году. Самым загруженным днем стало 5 января, когда за сутки было обслужено 64 тысячи пассажиров", — говорится в распространенном аэропортом сообщении.

Самыми популярными направлениями по России стали Москва, Калининград, Cочи, Казань и Екатеринбург. Что касается международных перелетов, то самыми востребованными оказались рейсы между Петербургом и Стамбулом, Дубаем, Минском, Ташкентом и Антальей.

Ранее стало известно об увеличении количества рейсов из Пулково в аэропорты Узбекистана.

Фото: ЗАКС.Ру


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