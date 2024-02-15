За январь услугами Пулково воспользовались почти полтора миллиона пассажиров

За первый месяц 2024 года аэропорт Пулково обслужил почти полтора миллиона пассажиров, рассказали 15 февраля в пресс-службе воздушной гавани. Это на 5 % превышает показатели, достигнутые в январе прошлого года.

"В январе совершено свыше 11 тысяч взлетно-посадочных операций, что на 7 % больше, чем в 2023 году. Самым загруженным днем стало 5 января, когда за сутки было обслужено 64 тысячи пассажиров", — говорится в распространенном аэропортом сообщении.

Самыми популярными направлениями по России стали Москва, Калининград, Cочи, Казань и Екатеринбург. Что касается международных перелетов, то самыми востребованными оказались рейсы между Петербургом и Стамбулом, Дубаем, Минском, Ташкентом и Антальей.

Ранее стало известно об увеличении количества рейсов из Пулково в аэропорты Узбекистана.

Фото: ЗАКС.Ру