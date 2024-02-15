На жителя Коми завели дело о приготовлении к госизмене

Житель Республики Коми стал фигурантом уголовного дела о приготовлении к государственной измене (ч. 1 ст. 30 — ст. 275 УК РФ), сообщил 15 февраля ТАСС со ссылкой на сообщение регионального управления ФСБ. Также против гражданина возбудили дело по статье об участии в деятельности организации, признанной в России террористической (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

По версии спецслужбы, с августа по ноябрь 2023 года россиянин при помощи Telegram выходил на представителей различных украинских военизированных формирований и в итоге принес присягу запрещенной на территории России организации. Гражданина обвиняют в проведении фото- и видеосъемки одного из объектов социальной инфраструктуры Сыктывкара с целью дальнейшего проведения диверсии. Также ФСБ полагает, что он намеревался примкнуть к организации, выехав на Украину через Белгородскую область.

В декабре гражданин был задержан в Белгороде, а затем вывезен в Сыктывкар.

Ранее суд в Петербурге арестовал гражданина Казахстана по подозрению в попытке диверсии на территории Ленобласти. Предположительно, он намеревался подорвать трубопроводный узел с помощью пяти самодельных взрывных устройств.

Фото: ЗАКС.Ру