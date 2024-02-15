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Новости 14:45

Даванков не стал прогнозировать итоги выборов президента России

фото ЗакС политика Даванков не стал прогнозировать итоги выборов президента России

Кандидат в президенты России от партии "Новые люди" и вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков не стал прогнозировать итоги выборов, об этом 15 февраля пишет ТАСС.

По его словам, итог определят граждане, которые голосуют за идеи. Даванков считает, что можно рассматривать, что угодно, но окончательное решение будет после выборов. 

"Это решают люди, а люди голосуют за те идеи, которые отражены в программе", - сказал Даванков.

Напомним, что председатель Государственной Думы Вячеслав Володин считает, что выдвинувшие своих кандидатов на выборы президента политические силы должны сплотиться вокруг действующего главы государства.

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру


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