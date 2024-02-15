Володин призвал участвующие в выборах президента силы сплотиться вокруг Путина

Выдвинувшие своих кандидатов на выборы президента политические силы должны сплотиться вокруг действующего главы государства, считает председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Согласно его представлениям, оппоненты президента Владимира Путина лишены ряда присущих ему черт.

Призыв к объединению прозвучал на пленарном заседании Думы 15 февраля, передает пресс-служба нижней палаты парламента. "Мы должны осознавать в первую очередь ответственность за свою страну. А будущее нашей страны — только с президентом Владимиром Путиным", — обратился к депутатам Володин.

Спикер посетовал на непрестанные нападки "со стороны наших недругов — Вашингтона и Брюсселя". Подобное их поведение Володин объяснил тем, что они будто бы связывают развитие России с фигурой Путина. Также он отметил наличие у президента опыта в должности и способность "решать самые тяжелые задачи".

Среди прочих заслуг Путина Володин отдельно отметил сохраняющуюся, по его мнению, в России политическую конкуренцию. "Нам надо ценить то, что Владимир Путин создал обстановку гласности, соревновательности, конкуренции, и это сильная сторона нашей политической системы", — высказался он.

В начале февраля Путин наградил Володина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени за развитие парламентаризма. На этой неделе спикер Думы предложил рассмотреть 21 февраля вопрос приостановки работы российской делегации в составе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).

Фото: duma.gov.ru