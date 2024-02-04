Путин наградил Володина за развитие парламентаризма

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении председателя Государственной думы Вячеслава Володина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Текст документа доступен на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Володина Вячеслава Викторовича", — говорится в тексте указа.

В конце января Володин призывал коллег умерить законотворческую активность в связи с выборами президента. Также спикер Госдумы призывал депутатов "начать с себя" при обсуждении вопроса о многодетных семьях.

Фото: duma.gov.ru