Участников СВО пригласят преподавать школьникам основы защиты Родины

Минпросвещения рассчитывает привлечь к преподаванию курса "Основы безопасности и защиты Родины" вернувшихся из зоны СВО бойцов, заявил 15 февраля в беседе с ТАСС первый замглавы ведомства Александр Бугаев. Участников спецоперации чиновник назвал "незаменимыми людьми" в контексте воспитания школьников и прививания им чувства патриотизма.

Бугаев отметил большое внимание, уделяемое воспитательной деятельности в школах, и упомянул в связи с этим цикл предметов "Разговоры о важном" и непосредственно "Обеспечение безопасности и защиты Родины". Кадры для преподавания последнего, по словам замминистра, ведомство во многом намерено набирать из числа участников СВО.

"Безусловно, [они должны быть. — ЗАКС.Ру] с профильным образованием, и мы готовы здесь помогать в его получении для того, чтобы, работая с детьми, передавать то бесценное знание, тот бесценный опыт, который у них есть", — добавил Бугаев.

На этой неделе первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила провести 24 февраля в школах День начала СВО. Дата выбрана неслучайно, поскольку в этот день исполнится ровно два года с начала спецоперации в Донбассе.

Фото: Минобороны России