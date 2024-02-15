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Муниципал 17:27

Смольный распределил дотации на муниципальные выборы

фото ЗакС политика Смольный распределил дотации на муниципальные выборы

Комитет финансов Петербурга опубликовал распоряжение о распределении дотаций среди муниципальных образований города на проведение муниципальных выборов в 2024 году. На документ, опубликованный на сайте ведомства 14 февраля, обратил внимание депутат МО "№72" Павел Швец.

Всего на избрание мундепов в 110 округах направят дотаций на 1,165 млрд рублей. Больше всего получат МО "№65" (28,7 млн рублей), МО "Южно-Приморский" (25,1 млн рублей) и МО "Колпино" (24,9 млн рублей). 

Всего в бюджете на проведение муниципальных выборов в бюджете заложено более 2 млрд рублей. 

Напомним, муниципальные выборы в Петербурге пройдут в сентябре 2024 года. Голосование пройдет в 110 из 111 округах. Одновременно с депутатами местных советов петербуржцы будут избирать губернатора. 

 

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


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