Суд арестовал чиновника из Ленобласти по делу о незаконных рубках леса

Октябрьский суд Петербурга на два месяца заключил под стражу сотрудника комитета по природным ресурсам Ленинградской области Вадима Латышева, сообщила 16 февраля объединенная пресс-служба городских судов. В комитете чиновник возглавлял отдел охраны и защиты лесов, обвиняют его в незаконной рубке леса (ч. 3 ст. 260 УК РФ) и в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ).

Следствие полагает, что Латышев получал от директора Центра защиты лесов Ленобласти поддельные акты лесопатологических обследований и согласовывал их, после чего, пользуясь имеющимися связями, способствовал утверждению бумаг главой комитета.

Преступное сообщество, участие в котором вменяют Латышеву, действовало в Ленобласти с 2018 по 2023 год и произвело не менее 37 незаконных рубок лесных насаждений, считает следствие. "Лесному фонду РФ причинен ущерб на сумму не менее 1 083 441 291 рубль", — указали в судебной пресс-службе.

Объявление Латышеву было предъявлено 14 февраля. Сам он вину не признал, в суде просил о назначении домашнего ареста.

Суд доводы чиновника проигнорировал и отправил его в СИЗО до 13 апреля.

Ранее в Петербурге суд продлил арест бывшему главе УМВД по Выборгскому району Ленобласти Роману Ильину, обвиняемому в покровительстве "черным лесорубам".

Фото: ЗАКС.Ру