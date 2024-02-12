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Новости 13:39

Экс-главу полиции Выборга оставили в СИЗО, несмотря на просьбы о домашнем аресте

фото ЗакС политика Экс-главу полиции Выборга оставили в СИЗО, несмотря на просьбы о домашнем аресте

Приморский суд в очередной раз продлил на месяц срок содержания под стражей бывшему главе УМВД по Выборгскому району Ленобласти Роману Ильину, сообщили 12 февраля в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Сам фигурант дела о получении особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) ходатайствовал о смягчении меры.

"Следствие указало, что Ильин вне стражи может скрыться, угрожать участникам, воспрепятствовать сбору доказательств, принять меры к тому, чтобы иные лица, причастные к преступлению, не были привлечены к ответственности", — рассказали в пресс-службе.

В свою очередь, Ильин просил назначить ему вместо содержания под стражей домашний арест. При этом он говорил об отсутствии доказательств его причастности к делу и сетовал на волокиту при расследовании.

Суд доводам фигуранта не внял и продлил ему арест до 12 марта.

По версии следствия, Ильин ежемесячно получал незаконное вознаграждение от "черных лесорубов" в то время, когда занимал пост главы отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по Выборгскому району. Всего речь может идти о сумме около восьми миллионов рублей. Под арестом он находится с ноября прошлого года.

Фото: Telegram-канал "Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга"


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