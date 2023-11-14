Суд отправил под стражу до января начальника полиции Выборга

Задержанный накануне начальник УМВД по Выборгскому району Ленобласти Роман Ильин встретит Новый год под стражей, следует из вынесенного 14 ноября решения Приморского районного суда Петербурга. Против него выдвинуты обвинения в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в период с 2020 по 2022 год Ильин ежемесячно получал деньги за покровительство от так называемых "черных" лесорубов, занимающихся незаконными вырубками в Выборгском районе. Общая сумма полученных взяток за это время составила около восьми миллионов рублей.

Утром в понедельник стало известно о задержании Ильина. За полмесяца до этого был задержан начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Выборгского района Владимир Катанович. Как рассказали в ГУ МВД по региону, нынешнее задержание произошло в результате дальнейшего расследования уголовного дела против последнего.

На заседании суда во вторник Ильин ходатайствовал о назначении домашнего ареста. Виновным себя он не признал.

Суд назначил полковнику полиции содержание под стражей до 12 января следующего года.

Фото: Telegram-канал "Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга"