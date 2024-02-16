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Новости 12:17

К сборщику подписей за Надеждина в Казани пришли с обыском

фото ЗакС политика К сборщику подписей за Надеждина в Казани пришли с обыском

В Казани утром 16 февраля домой к политическому активисту Евгению Маркову пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале его коллега по "Гражданской инициативе" Дмитрий Румянцев, возглавляющий партийное реготделение.

Оба они в течение января занимались сбором и проверкой подписей в поддержку выдвижения в президенты Бориса Надеждина, которому в результате Центризбирком отказал в регистрации кандидатом.

Как выяснил Румянцев, обыск проходил в рамках уголовного дела о возбуждении ненависти в интернете (ст. 282 УК). Главный его фигурант, предприниматель Руслан Баязитов (внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов), находится в СИЗО.

"Мы всем отделением считаем этот возмутительный и не связанный с Баязитовым приход силовиков актом давления на активистов", - считает глава региональной ячейки "Гражданской инициативы".

Фото: ЗАКС.Ру


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