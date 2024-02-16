Главред телеканала не смог опротестовать штраф из-за показа клипа Лазарева

Попытка главного редактора AIVA TV оспорить вынесенный ему штраф из-за показа видеоклипа Сергея Лазарева окончилась неудачей, сообщила 16 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Согласно решению Выборгского районного суда, Виталий Якось по-прежнему должен выплатить 200 тысяч рублей штрафа за пропаганду ЛГБТ* в телеэфире (ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ).

Штраф Якосю ранее назначил мировой судья участка № 25. Редактора признали виновным в показе клипа на песню Лазарева "Так красиво" днем 29 августа и ранним утром 25 сентября прошлого года в эфире AIVA TV.

Якось с решением не согласился и попытался его опротестовать. В жалобе он просил штраф отменить и заявлял, что в его действиях пропаганда ЛГБТ* отсутствовала. Согласно мнению Якося, помимо прочего, "доказательств наличия в клипе "Так красиво" Сергея Лазарева информации о нетрадиционный сексуальных отношениях или предпочтениях" нет.

Суд не согласился с версией истца и решил, что тот все же допустил своими действиями пропаганду ЛГБТ*. В своих умозаключениях суд опирался, в том числе, на экспресс-заключения профильных экспертов, рассказали в судебной пресс-службе.

Вынесенное мировым судьей решение Выборгский райсуд оставил без изменений.

В декабре AIVA TV получил за демонстрацию клипа Лазарева штраф в размере 500 тысяч рублей.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ

Фото: ЗАКС.Ру