Телеканал из Петербурга получил полмиллиона рублей штрафа из-за клипа Сергея Лазарева

Телеканал AIVA TV должен выплатить штраф за демонстрацию клипа Сергея Лазарева "Так красиво", сообщила 1 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга. В показе ролика Выборгский районный суд усмотрел пропаганду нетрадиционных отношений (ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ).

Согласно рассмотренному судом протоколу, клип российского исполнителя был показан в эфире канала дважды — сперва днем 29 августа 2023 года, а затем ранним утром 25 сентября. Особое внимание составителей протокола привлек фрагмент с кистями рук, чьи "индивидуальные особенности (волосяной покров, форма ногтевой пластины, маникюр, украшения) позволяют их воспринимать как принадлежащие двум разным людям одного пола", процитировали документ в судебной пресс-службе. Подобное сочли пропагандой нетрадиционных отношений среди зрительской аудитории.

Суд счел ООО "АИВА", владеющее телеканалом, виновным и назначил компании штраф в размере 500 тысяч рублей. Кодекс об административных правонарушениях устанавливает в качестве наказания за это для юрлиц штраф в размере от одного до четырех миллионов рублей.

В минувший четверг Верховный суд признал Международное движение ЛГБТ* экстремистским и запретил в России. Иск Минюста с соответствующим требованием был подан менее чем за две недели до заседания.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ

Фото: ЗАКС.Ру